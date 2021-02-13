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Власти ответили на предложение о заповедной зоне для рыб на Камчатке

Фото: Андрей Шапран / Global Look Press
Фото: Андрей Шапран / Global Look Press

Появление рыбохозяйственной заповедной зоны на Камчатке позволит наиболее эффективно сохранить водные биоресурсы, сообщили РБК в пресс-службе Росрыболовства. Письмо с таким предложением ранее направил в ведомство Всемирный фонд дикой природы (WWF).

«Создание рыбохозяйственной заповедной зоны у берегов Западной Камчатки, предусматривающее введение определенных запретов и ограничений в отношении некоторых видов хозяйственной деятельности <...>, является наиболее эффективным инструментом сохранения водных биоресурсов», — рассказали в ведомстве.

В Росрыболовстве добавили, что «тщательно изучат» обращение WWF и проверят его на соответствие критериям рыбохозяйственной заповедной зоны. В ведомстве также отметили, что район Западно-Камчатского шельфа важен для сохранения биоразнообразия и поддержания баланса экосистемы Охотского моря, так как там обитает молодь минтая, камбалы, трески и палтусов.

На прошлой неделе WWF предложил создать рыбохозяйственную заповедную зону на акватории Западно-Камчатского шельфа, включая Гижигинскую губу и залив Шелихова. В письме на имя руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова (есть у РБК) экологи указывали, что популяции рыб, а также камчатского и синего крабов в будущем могут оказаться под угрозой.

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«Возможное будущее воздействие таких негативных факторов, как разведка и добыча полезных ископаемых, интенсификация судоходства, строительство гидроэлектростанций, может стать причиной необратимого подрыва состояния запасов Западно-Камчатского шельфа и утраты ими промыслового значения», — сообщалось в письме.

Ранее вопрос создания рыбохозяйственной заповедной зоны в районах Западно-Камчатского шельфа уже поднимался, отметили в Росрыболовстве. Однако залив Шелихова не рассматривался как один из возможных участков, так как в течение длительного времени он покрыт льдом.

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