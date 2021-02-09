В Британии предложили сажать на 10 лет за нарушение карантина при въезде

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Британские власти намерены ужесточить меры наказания за нарушение карантинного режима на границе. Об этом сообщил министр здравоохранения Мэтт Хенкок.

Одно из самых жестких нововведений — угроза тюремного заключения на срок до 10 лет для тех, кто побывал в странах, внесенных в «красный список» по COVID-19 за 10 дней до возвращения в Великобританию и не сообщил об этом.

«Любой, кто солжет в форме поиска пассажиров и попытается скрыть, что находился в стране из нашего «красного списка» за 10 дней до прибытия сюда, будет приговорен к тюремному заключению на срок до 10 лет», — пригрозил министр.

Для не сдавших обязательный тест на COVID при возвращении установлен штраф £1000 (около 100 тыс. руб.). Не сдавшим второй обязательный тест грозит штраф в £2000 и продление обязательного карантина до 14 дней.

Штраф в £5000, который при повторном нарушении увеличивается до £10 тыс., грозит за нарушение карантина после возвращения в Великобританию.