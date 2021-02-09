В Британии предложили сажать на 10 лет за нарушение карантина при въезде
Британские власти намерены ужесточить меры наказания за нарушение карантинного режима на границе. Об этом сообщил министр здравоохранения Мэтт Хенкок.
Одно из самых жестких нововведений — угроза тюремного заключения на срок до 10 лет для тех, кто побывал в странах, внесенных в «красный список» по COVID-19 за 10 дней до возвращения в Великобританию и не сообщил об этом.
«Любой, кто солжет в форме поиска пассажиров и попытается скрыть, что находился в стране из нашего «красного списка» за 10 дней до прибытия сюда, будет приговорен к тюремному заключению на срок до 10 лет», — пригрозил министр.
Для не сдавших обязательный тест на COVID при возвращении установлен штраф £1000 (около 100 тыс. руб.). Не сдавшим второй обязательный тест грозит штраф в £2000 и продление обязательного карантина до 14 дней.
Штраф в £5000, который при повторном нарушении увеличивается до £10 тыс., грозит за нарушение карантина после возвращения в Великобританию.