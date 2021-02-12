Нарышкин ответил на сообщения о планах боевиков из-за массовых акций

Спецслужбам регулярно поступают сигналы о планах террористов по России, и страна «достаточно надежно» защищена от нападений. Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости».

Так Нарышкин прокомментировал сообщения информационных агентств со ссылкой на источники в правоохранительных органах о том, что запрещенная организация «Хаят Тахрир аш-Шам» «нацелила» своих сторонников на преступления в различных городах России в местах массовых уличных акций.

«У российских спецслужб, силовых структур, прежде всего, Федеральной службы безопасности, накоплен огромный опыт борьбы с международным терроризмом, и справедливо сказать, что Россия достаточно надежно защищена от этого зла», — сказал Нарышкин.

Накануне о планах боевиков совершить нападения во время массовых акций со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили ТАСС и «РИА Новости». По словам собеседника агентств, лидеры террористических формирований, находящихся в «Хайят Тахрир аш-Шам», подготавливают для нападений на «массовых уличных акциях» наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах.