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Дело Навального ,  
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Нарышкин ответил на сообщения о планах боевиков из-за массовых акций

Спецслужбам регулярно поступают сигналы о планах террористов по России, и страна «достаточно надежно» защищена от нападений. Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости».

Так Нарышкин прокомментировал сообщения информационных агентств со ссылкой на источники в правоохранительных органах о том, что запрещенная организация «Хаят Тахрир аш-Шам» «нацелила» своих сторонников на преступления в различных городах России в местах массовых уличных акций.

«У российских спецслужб, силовых структур, прежде всего, Федеральной службы безопасности, накоплен огромный опыт борьбы с международным терроризмом, и справедливо сказать, что Россия достаточно надежно защищена от этого зла», — сказал Нарышкин.

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Накануне о планах боевиков совершить нападения во время массовых акций со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили ТАСС и «РИА Новости». По словам собеседника агентств, лидеры террористических формирований, находящихся в «Хайят Тахрир аш-Шам», подготавливают для нападений на «массовых уличных акциях» наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах.

Сообщения информационных агентств появились на фоне планов оппозиции провести новые протестные акции в России. Так координатор региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков предложил россиянам включить фонарики на телефонах или зажечь свечи, после чего сформировать светящиеся сердечки, сфотографировать и выложить их в социальные сети.

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В ответ на это Генеральная прокуратура предупредила организаторов акции и социальные сети о незаконности призывов к несанкционированным акциям и массовым беспорядкам. С аналогичным предупреждением выступил и Следственный комитет. В свою очередь в МВД напомнили, что в российских регионах продолжают действовать карантинные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции, поэтому массовые акции запрещены.

Протесты начались после того, как Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Германии после лечения. 2 февраля суд сменил оппозиционеру условное наказание по делу «Ив Роше» на реальный срок. Суд счел законными требования ФСИН, утверждавшей, что политик систематически нарушал условия отбывания наказания, и дал ему два года и восемь месяцев колонии общего режима.

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Во многих российских городах 23, 31 января и 2 февраля прошли несанкционированные акции протеста в поддержку Навального. По данным правозащитников, в эти дни были задержаны около 12 тыс. человек по всей стране.

Организация «Хайят Тахрир Аш-Шам» была создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры» в 2017 году. В июне 2020 года Верховный суд России признал организацию «Хайят Тахрир аш-Шам» террористической и запретил ее деятельность на территории страны.

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