Общество , 05 июн, 16:43
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Верховный суд признал «Хайят Тахрир аш-Шам» террористической организацией
Верховный суд Российской Федерации
Верховный суд России признал организацию «Хайят Тахрир аш-Шам» террористической и запретил ее деятельность на территории страны. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
Иск о признании организации террористической подал в суд генеральный прокурор России Игорь Краснов.
Генпрокуратура сочла деятельность организации угрожающей национальным интересам России, жизни граждан и социальной и политической стабильности. Закрытое судебное заседание состоялось 4 июня.
«Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме», — говорится в сообщении.
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