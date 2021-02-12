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Общество ,  
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В Мьянме после госпереворота амнистировали более 23 тыс. заключенных

Фото: Ezra Acayan / Getty Images
Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Государственный административный совет Мьянмы объявил амнистию 23 314 заключенным, в том числе 55 иностранцам. Об этом сообщает Global New Light of Myanmar.

Амнистия касается заключенных, совершивших преступления до 31 января. Приговоренным к пожизненному заключению изменили срок на 40 лет. Тем, кого ожидала смертная казнь, заменили высшую меру наказания на пожизненное заключение.

В указе, подписанном генералом Мин Аун Хлайном, говорится, что таким образом власти Мьянмы стремятся превратить заключенных в «примерных граждан».

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Военные захватили власть в Мьянме 1 февраля. Они взяли под стражу президента Вин Мьина, государственного советника и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, а также других руководителей правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД). Военные заявляли, что в ходе парламентских выборов в ноябре прошлого года, победу на которых одержала НЛД, были допущены фальсификации со списками избирателей. Они оспорили результаты выборов в Верховном суде.

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В результате переворота власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайну. Аун Сан Су Чжи призвала своих сторонников к протестам.

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