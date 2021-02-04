В Мьянме после госпереворота заблокировали Facebook

Захватившие власть военные заявили, что это сделано для «сохранения стабильности» в стране. Социальная сеть должна перестать работать уже 7 февраля. Один из операторов связи уже выразил «озабоченность» относительно прав человека

Вооруженная полиция в столице Мьянмы Нейпьидо (Фото: Maung Lonlan / EPA / ТАСС)

Военное правительство Мьянмы приказало интернет-провайдерам временно заблокировать доступ к Facebook на фоне протестов через несколько дней после случившегося в стране госпереворота, передает Bloomberg.

Министерство транспорта и коммуникаций Мьянмы поручило до 7 февраля ввести блокировку Facebook и его сервисов, чтобы сохранить «стабильность» в стране. Facebook известно, что «в настоящее время доступ в соцсеть для некоторых людей закрыт», сообщила агентству представитель компании.

«Мы настоятельно призываем власти восстановить связь, чтобы люди в Мьянме могли общаться со своими семьями и друзьями и иметь доступ к важной информации», — говорится в заявлении представителя Facebook.

Facebook не раскрывает числа пользователей в Мьянме, отметил Bloomberg. Один из иностранных операторов связи, работающих в стране, компания Telenor Myanmar, уже заявила, что будет выполнять предписание властей, но выразила «серьезную озабоченность» по поводу прав человека.