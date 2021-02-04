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Политика ,  
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В Мьянме после госпереворота заблокировали Facebook

Захватившие власть военные заявили, что это сделано для «сохранения стабильности» в стране. Социальная сеть должна перестать работать уже 7 февраля. Один из операторов связи уже выразил «озабоченность» относительно прав человека
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Вооруженная полиция в столице Мьянмы Нейпьидо
Вооруженная полиция в столице Мьянмы Нейпьидо (Фото: Maung Lonlan / EPA / ТАСС)

Военное правительство Мьянмы приказало интернет-провайдерам временно заблокировать доступ к Facebook на фоне протестов через несколько дней после случившегося в стране госпереворота, передает Bloomberg.

Министерство транспорта и коммуникаций Мьянмы поручило до 7 февраля ввести блокировку Facebook и его сервисов, чтобы сохранить «стабильность» в стране. Facebook известно, что «в настоящее время доступ в соцсеть для некоторых людей закрыт», сообщила агентству представитель компании.

«Мы настоятельно призываем власти восстановить связь, чтобы люди в Мьянме могли общаться со своими семьями и друзьями и иметь доступ к важной информации», — говорится в заявлении представителя Facebook.

В Мьянме военные после десяти лет демократизации восстановили диктатуру
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Вин Мьин

Facebook не раскрывает числа пользователей в Мьянме, отметил Bloomberg. Один из иностранных операторов связи, работающих в стране, компания Telenor Myanmar, уже заявила, что будет выполнять предписание властей, но выразила «серьезную озабоченность» по поводу прав человека.

Госпереворот в Мьянме произошел 1 февраля: военные заключили под стражу президента страны Вин Мьина, государственного советника Аун Сан Су Чжи и руководство правящей партии «Национальная лига за демократию»,

Фактическим руководителем государства стал главнокомандующий вооруженными силами страны генерал Мин Аун Хлайн, который ввел военное положение на год. На должность исполняющего обязанности президента назначили вице-президента Мьянмы Мьинт Шве.

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Военные Мьянмы заявили о планах провести новые выборы
Политика
Фото:Aung Shine Oo / AP

Военные распространили заявление, в котором сообщили, что на парламентских выбора в ноябре 2020 года были допущены фальсификации. Избирательная комиссия не смогла уладить разногласия, из-за чего в стране начались волнения. В связи с этим военные решили вмешаться в политическую ситуацию.

Российское посольство рекомендовало гражданам, находящимся в Мьянме, быть бдительными, избегать поездок и массовых мест, запастись едой, водой, медикаментами и предметами первой необходимости.

Захватившие власть военные заявили о намерении провести новые выборы после отмены военного положения. Они перепроверят результаты предыдущих выборов, а после нового голосования передадут власть законно избранной партии.

Авторы
Виктория Полякова, Михаил Котляр
Мьянма Facebook госпереворот
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