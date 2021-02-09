В сенате приступили к обсуждению импичмента Трампа

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В верхней палате конгресса США начался процесс по импичменту экс-президента США Дональда Трампа, трансляцию ведет РБК.

Заседание началось с дебатов, на которых парламентарии обсудили, является ли рассмотрение вопроса после ухода Трампа со своего поста конституционным, а также показа видеоролика о событиях 6 января, когда сторонники Трампа штурмовали здание Капитолия.

Перед показом ролика выступил представитель стороны обвинения — член палаты представителей Джейм Раскин. Он показал слайд, на котором был продемонстрирован календарь правления Трампа, заявив, что все это время он мог подпадать под импичмент и для cобытий января 2021 года исключений быть не может.

В середине января палата представителей поддержала импичмент Трампа. Поводом стало нападение сторонников бывшего главы государства на здание парламента. Бывший президент обвиняется в подстрекательстве к мятежу. В конце того же месяца палата представителей передала в сенат резолюцию об импичменте.