Сенат США признал конституционным процесс импичмента Трампу

Сенат США проголосовал во вторник за то, что процедура импичмента в отношении уже бывшего президента Дональда Трампа не противоречит американской конституции, сообщает The Washington Post.

За то, что процедура является конституционной, проголосовали 56 сенаторов. 44 проголосовали против. Трампа поддержали большинство членов Республиканской партии, однако шестеро проголосовали вместе с демократами. Среди них сенатор от штата Юта Мит Ромни, который был соперником Барака Обамы на президентских выборах в 2012 году.

Резолюция об импичменте была передана в сенат в конце января. До этого начало процедуры было одобрено в палате представителей. Поводом стало нападение сторонников бывшего главы государства на здание парламента. Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу.

Атака на Капитолий произошла 6 января. Сторонники Трампа, несогласные с итогом президентских выборов, ворвались в здание парламента и сорвали заседание конгресса, на котором члены парламента должны были окончательно утвердить победу Джозефа Байдена. В ходе столкновения демонстрантов с полицией погибли пять человек. Трамп осудил штурм Капитолия. Ранее он призывал своих сторонников к мирному шествию к Капитолийским холмам.