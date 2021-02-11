Минюст отказался оспаривать решение ЕСПЧ по компенсации Навальному

Алексей Навальный (Фото: Jean-Francois Badias / AP)

Министерство юстиции не стало оспаривать постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате оппозиционеру Алексею Навальному компенсации за задержание на протестной акции в мае 2012 года на Болотной площади, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

Свое решение Минюст объяснил тем, что ЕСПЧ отказался рассматривать утверждения заявителей о нарушении российскими властями одной из статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

«Позиция об отсутствии в действиях уполномоченных государственных органов какой-либо «политической мотивированности» при привлечении соответствующих нарушителей к ответственности представлена Минюстом России в ЕСПЧ в рамках состязательного процесса», — сообщили в ведомстве.

10 ноября 2020 года ЕСПЧ удовлетворил жалобу Алексея Навального и Вадима Гунько на действия российских властей в 2012 году и постановил, что Россия обязана выплатить Навальному €8,5 тыс., а Гунько — €7,5 тыс. в качестве компенсации морального ущерба.