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Минюст отказался оспаривать решение ЕСПЧ по компенсации Навальному

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Jean-Francois Badias / AP)

Министерство юстиции не стало оспаривать постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате оппозиционеру Алексею Навальному компенсации за задержание на протестной акции в мае 2012 года на Болотной площади, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

Свое решение Минюст объяснил тем, что ЕСПЧ отказался рассматривать утверждения заявителей о нарушении российскими властями одной из статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

«Марш миллионов»: Фотохроника событий
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«Позиция об отсутствии в действиях уполномоченных государственных органов какой-либо «политической мотивированности» при привлечении соответствующих нарушителей к ответственности представлена Минюстом России в ЕСПЧ в рамках состязательного процесса», — сообщили в ведомстве.

10 ноября 2020 года ЕСПЧ удовлетворил жалобу Алексея Навального и Вадима Гунько на действия российских властей в 2012 году и постановил, что Россия обязана выплатить Навальному €8,5 тыс., а Гунько — €7,5 тыс. в качестве компенсации морального ущерба.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Навальный и Гунько были задержаны во время протестов 6 мая 2012 года на Болотной площади, их обвинили в неповиновении законным распоряжениям полиции: Навальный призывал протестующих оставаться на Болотной и игнорировать приказы полиции. Гунько, житель Москвы 1960 года рождения, обвинялся в том, что пытался помешать движению транспорта.

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6 мая 2012 года на Болотной площади проходил «Марш миллионов». Люди вышли на улицы в знак протеста против итогов президентских выборов, на которых победил Владимир Путин. Акция была согласована, но закончилась столкновениями с полицией. 400 человек были задержаны. Следствие завело дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и применении насилия в отношении представителей власти (ст. 318), по ним проходили 37 человек, 18 из них получили реальные сроки.

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