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Технологии и медиа ,  
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Tele2 объяснил повышение тарифов после антимонопольного дела

«Ростелеком» RTKM ₽103,61 +0,32% Купить
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Повышение тарифов на услуги связи Tele2 связано с увеличением трафика в период эпидемии коронавируса и возросшими требованиями клиентов к качеству и наполнению сервисов, сообщил РБК представитель оператора.

«Пандемия привела к экспоненциальному росту трафика в сетях Tele2 — ежемесячно на 15% в течение 2020 года. При этом критически возросли требования абонента к качеству и наполнению сервисов: клиентам нужен быстрый бесперебойный интернет, широкое покрытие и большой объем услуг в пакете», — пояснил он.

В Tele2 отметили, что компания должна иногда корректировать устаревшие тарифы, чтобы клиенты могли иметь сервис на должном уровне и релевантное наполнение услуг.

«Январские изменения затронули лишь ряд архивных тарифов, часть которых не подвергалась изменениям никогда прежде», — рассказали в компании, уточнив, что абонентская плата была скорректирована в среднем на 20 руб.

«Соотношение увеличения цены и пакета трафика более чем втрое выгоднее стандартной докупки одного гигабайта, — отметил оператор. — Клиенты получили доступ к инновационному функционалу пакетных тарифов и увеличенный пакет услуг, что актуально на фоне резкого роста интернет-потребления».

В Tele2 сообщили, что предоставили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) экономическое обоснование корректировок и «заранее выполнили все процедуры по уведомлению регулятора о планируемых изменениях». Оператор выразил готовность к конструктивному диалогу с ведомством.

ФАС обязала Tele2 отменить повышение тарифов
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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

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11 февраля ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении ООО «Т2 Мобайл» (подконтрольно «Ростелекому», оказывает услуги мобильной связи под брендом Tele2) в связи с повышением тарифов на услуги сотовой связи, что, отметила служба, «в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей».

Это не первое дело против Tele2, возбужденное ФАС. В июле 2020 года ведомство предъявляло претензии оператору из-за невыполнения им предписания о снижении тарифов на свои услуги в период эпидемии. ФАС обязала оператора привести тарифы на услуги к уровню мая.
 

Tele2 ФАС повышение тарифов
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