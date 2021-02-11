Tele2 объяснил повышение тарифов после антимонопольного дела

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Повышение тарифов на услуги связи Tele2 связано с увеличением трафика в период эпидемии коронавируса и возросшими требованиями клиентов к качеству и наполнению сервисов, сообщил РБК представитель оператора.

«Пандемия привела к экспоненциальному росту трафика в сетях Tele2 — ежемесячно на 15% в течение 2020 года. При этом критически возросли требования абонента к качеству и наполнению сервисов: клиентам нужен быстрый бесперебойный интернет, широкое покрытие и большой объем услуг в пакете», — пояснил он.

В Tele2 отметили, что компания должна иногда корректировать устаревшие тарифы, чтобы клиенты могли иметь сервис на должном уровне и релевантное наполнение услуг.

«Январские изменения затронули лишь ряд архивных тарифов, часть которых не подвергалась изменениям никогда прежде», — рассказали в компании, уточнив, что абонентская плата была скорректирована в среднем на 20 руб.

«Соотношение увеличения цены и пакета трафика более чем втрое выгоднее стандартной докупки одного гигабайта, — отметил оператор. — Клиенты получили доступ к инновационному функционалу пакетных тарифов и увеличенный пакет услуг, что актуально на фоне резкого роста интернет-потребления».