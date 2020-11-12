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Общество ,  
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В подмосковном Дзержинском из-за разлива кипятка по улице пострадали дети

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В подмосковном Дзержинском из-за прорыва трубы и разлива горячей воды на дорогу пострадали четыре человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного главка МЧС России.

«Произошел прорыв трубы ГВС, разлив горячей воды на проезжую часть. В результате четверо человек получили ожоги», — сказали в главке.

В Петербурге из-за прорыва трубы улицу залило кипятком
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Фото:Daria Tkacheva / VK

Как уточняет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону, все пострадавшие — дети от 10 до 12 лет. Они переходили дорогу во время инцидента и получили термические ожоги.

В минздраве Московской области РБК сообщили, что у детей ожоги средней степени тяжести. «Все они госпитализированы в ожоговое отделение Московского областного центра охраны материнства и детства в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — сказали в ведомстве.

«Прокуратура Московской области поручила Люберецкой городской прокуратуре провести проверку в связи с прорывом трубы на Томилинской улице в городе Дзержинском, где в результате аварии несколько детей получили ожоги различной степени тяжести», — сообщила РБК старший помощник прокурора Московской области по взаимодействию со средствами массовой информации Марина Каурова

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил минздраву региона проконтролировать оказание медпомощи детям, пострадавшим в результате прорыва теплотрассы. Первый зампредседателя правительства региона Евгений Хромушин должен разобраться в причинах аварии и ликвидировать ее последствия.

Весной в Санкт-Петербурге из-за аварии на теплосетях на улице разлился кипяток на площади 2 тыс. кв. м. В промоину провалился автомобиль, чей водитель не заметил ее из-за плохой видимости среди паров от горячей воды. В результате аварии никто не пострадал.

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