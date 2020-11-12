В подмосковном Дзержинском из-за разлива кипятка по улице пострадали дети

В минздраве Московской области РБК сообщили, что у детей ожоги средней степени тяжести. «Все они госпитализированы в ожоговое отделение Московского областного центра охраны материнства и детства в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — сказали в ведомстве.

«Прокуратура Московской области поручила Люберецкой городской прокуратуре провести проверку в связи с прорывом трубы на Томилинской улице в городе Дзержинском, где в результате аварии несколько детей получили ожоги различной степени тяжести», — сообщила РБК старший помощник прокурора Московской области по взаимодействию со средствами массовой информации Марина Каурова

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил минздраву региона проконтролировать оказание медпомощи детям, пострадавшим в результате прорыва теплотрассы. Первый зампредседателя правительства региона Евгений Хромушин должен разобраться в причинах аварии и ликвидировать ее последствия.

Весной в Санкт-Петербурге из-за аварии на теплосетях на улице разлился кипяток на площади 2 тыс. кв. м. В промоину провалился автомобиль, чей водитель не заметил ее из-за плохой видимости среди паров от горячей воды. В результате аварии никто не пострадал.