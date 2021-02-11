Постпред счел преувеличением слова Борреля об отношениях России и ЕС

Владимир Чижов (Фото: Global Look Press)

Слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что отношения России и Евросоюза «достигли дна», являются преувеличением. Об этом заявил российский постпред при ЕС Владимир Чижов, передает ТАСС.

«Хотя господин Боррель, изменив, похоже, свои формулировки по пути из Москвы в Брюссель, говорит, что наши отношения «достигли дна», я думаю, что это в значительной мере преувеличение», — сказал Чижов.

По его словам, разговор в Москве был трудным, но откровенным и высокопрофессиональным.

Материал дополняется