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Постпред счел преувеличением слова Борреля об отношениях России и ЕС

Владимир Чижов
Владимир Чижов (Фото: Global Look Press)

Слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что отношения России и Евросоюза «достигли дна», являются преувеличением. Об этом заявил российский постпред при ЕС Владимир Чижов, передает ТАСС.

«Хотя господин Боррель, изменив, похоже, свои формулировки по пути из Москвы в Брюссель, говорит, что наши отношения «достигли дна», я думаю, что это в значительной мере преувеличение», — сказал Чижов.

По его словам, разговор в Москве был трудным, но откровенным и высокопрофессиональным.

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