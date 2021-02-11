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Педро Паскаль сыграет главную роль в видеоадаптации игры The Last of Us

Педро Паскаль
Педро Паскаль (Фото: Rich Fury / Getty Images)

Актер Педро Паскаль, сыгравший главную роль в сериале «Мандалорец», утвержден на роль Джоэля в новом сериале HBO «Последние из нас» (The Last of Us) — адаптации серии игр на Sony Playstation. Об этом сообщает Deadline Hollywood. Выбор Паскаля на главную роль в видеоадаптации подтвердил в Twitter креативный директор (а также исполнительный продюсер и сценарист шоу) Нил Дракманн.

The Last of Us — серия видеоигр на Sony Playstation. Первая часть вышла в 2013 году, вторая — в 2020-м эксклюзивно для приставки PlayStation 4. Разработкой последней части занималась компания Naughty Dog. Игра стала лучшей в 2020 году по версии The Game Awards 2020.

Действие игры происходит в постапокалиптическом мире после глобальной эпидемии. Люди превращаются в существ, похожих на зомби. Главные герои игры — контрабандист Джоэл и 14-летняя девочка Элли, которую Джоэл пытается вывести из карантинной зоны.

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Фото:HBO

В марте прошлого года The Hollywood Reporter сообщал, что создатель сериала «Чернобыль» Крейг Мэйзин вместе с HBO намерен снять видеоадаптацию второй части The Last of Us. В январе издание также сообщало, что в съемках пилотного эпизода сериала будет участвовать российский режиссер Кантемир Балагов, снявший «Тесноту», «Первый я» и «Дылду».

Педро Паскаль — чилийско-американский актер. Он известен своими ролями в сериалах «Мандалорец», «Нарко» и «Игра престолов», фильмах «Чудо-женщина» и «Чудо-женщина: 1984».

Главную женскую роль — роль девушки Элли — в The Last of Us сыграет Белла Рэмси, известная по ролям в сериалах «Игра престолов» и «Темные начала».

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