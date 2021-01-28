СМИ узнали о планах HBO Max снять анимационный сериал по «Игре престолов»

Фото: HBO

Стриминговая платформа HBO Max намерена снять анимационный сериал по мотивам «Игры престолов». Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, проект находится на ранней стадии разработки и сейчас проводятся встречи со сценаристами для потенциального анимационного сериала. Пока компания не заключила никаких сделок и есть вероятность, что она откажется от идеи создать анимационный сериал, пишет издание.

Представители HBO Max отказались от комментариев.

Ранее издание Variety со ссылкой на источники писало, что телеканал HBO планирует выпустить приквел «Игры престолов», в основу которого лягут фэнтезийные новеллы «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина. Источники отмечали, что приквел также находится в начальной стадии разработки и за проектом не закреплен ни один сценарист.