Режиссер Балагов снимет для HBO эпизод сериала по игре The Last of Us

Режиссер Кантемир Балагов примет участие в съемках пилотного эпизода сериала HBO The Last of Us («Одни из нас»), который основан на одноименной компьютерной игре, рассказывающей о жизни после пандемии, вызванной опасным вирусом. Об этом сообщает Hollywood reporter и продюсер Александр Роднянский.

«Кантемир Балагов поставит первые эпизоды сериала HBO «Одни из нас», — написал Роднянский. Сценаристом сериала выступит Крейг Мейзин, который ранее писал для сериала «Чернобыль» (HBO).

Позднее новость прокомментировал Балагов. «Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last Of Us и никогда не забуду как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел», — написал он в Instagram.

Действие игры The Last of Us развивается в постапокалиптическом мире после глобальной пандемии на территории США. Главные герои — контрабандист Джоэл и 14-летняя Элли, который должен вывести ее из зоны карантина.