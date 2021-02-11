Посольство России потребовало от США «не бряцать оружием» в Черном море

В посольстве России в США призвали американских военных прекратить «бряцать оружием» в Черном море. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter дипмиссии под ретвитом сообщения Шестого флота ВМС США о совместных американо-турецких учениях в Черном море.

«Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатах», — говорится в заявлении дипломатов.

В посольстве также предположили, что американскому флоту «не терпится найти врага в Черном море». «Он отчаянно ищет предлоги — теперь уже открыто под флагом военных учений — для увеличения своего присутствия в регионе», — говорится в сообщении.

В конце января в Черное море вошли американские эсминцы «Дональд Кук» и «Портер», за ними начали следить силы Черноморского флота России. Почти 17 дней они участвовали в совместных операциях вместе с союзниками и партнерами по НАТО. 10 февраля эсминцы Военно-морских сил США покинули акваторию в Черном море.