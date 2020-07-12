В Сирии боевики попытались атаковать российскую авиабазу дронами

Боевики в Сирии с помощью беспилотников попытались атаковать авиабазу Хмеймим, используемую российскими вооруженными силами. Об этом заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий, передает «РИА Новости».

По его словам, российские средства ПВО обнаружили дроны 11 июля в 22:30 по местному времени (совпадает с московским) — они приближались к району авиабазы с северо-восточного направления.

«Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении на удалении пяти километров от авиабазы», — рассказал Щербиницкий.

В результате попытки атаки никто не пострадал, авиабазе не нанесено материального режима, она продолжает работу в плановом режиме.