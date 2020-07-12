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В Сирии боевики попытались атаковать российскую авиабазу дронами

Боевики в Сирии с помощью беспилотников попытались атаковать авиабазу Хмеймим, используемую российскими вооруженными силами. Об этом заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий, передает «РИА Новости».

По его словам, российские средства ПВО обнаружили дроны 11 июля в 22:30 по местному времени (совпадает с московским) — они приближались к району авиабазы с северо-восточного направления.

«Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении на удалении пяти километров от авиабазы», — рассказал Щербиницкий.

Системы ПВО сбили беспилотники боевиков возле российской базы в Сирии
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Российская авиабаза Хмеймим в Сирии

В результате попытки атаки никто не пострадал, авиабазе не нанесено материального режима, она продолжает работу в плановом режиме.

В конце июня боевики уже предпринимали попытку атаки базы Хмеймим. Два боевых дрона, направлявшиеся к населенному пункту Джабла в сирийской провинции Латакия, были сбиты на подлете.

По данным ЦПВС, беспилотники были отправлены из долины Эль-Габ в идлибской зоне деэскалации, которую контролируют незаконные вооруженные формирования.

Теги: Сирия, Россия, атака, авиабаза
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