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Политика ,  
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Путин выразил надежду на доверие россиян к власти

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин выразил надежду на то, что жители России доверяют власти. Об этом он сказал, комментируя ситуацию с начислениями зарплат научным сотрудникам в ходе совещания с правительством. Трансляцию вел канал «Россия 24».

«Вот смотрите, средняя заработная плата у нас по региону, средний доход по региону, а высчитываем мы для научной сферы 200% от среднего дохода по трудовой деятельности по региону», — сказал Путин.

По его словам, необходимо разъяснить, что это означает, «чтобы это было понятно и прозрачно — не только руководителям соответствующих министерств и ведомств, а гражданам». Путин добавил, что в этом нет ничего сложного, но при этом не будет складываться ощущения обмана со стороны властей.

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«Тогда диалог у нас с гражданами и доверие к власти будет несоизмеримо больше, чем сегодня. Хотя, надеюсь, что и сегодня в целом все в порядке, но вот такие огрехи, о которых мы сейчас говорим, надо безусловно зачистить», — подытожил президент.

8 февраля в ходе заседания Совета по науке и образованию с участием главы государства научная сотрудница Новосибирского научного центра Анастасия Проскурина пожаловалась на низкую зарплату. Вместо положенных с учетом средней зарплаты в регионе 79 тыс. она получает 25 тыс. По ее словам, руководство института предложило многим сотрудникам перейти на полставки. Путин поручил главам Минобрнауки и Минфина Валерию Фалькову и Антону Силуанову разобраться в ситуации. 

На следующий день Следственный комитет начал проверку по факту возможного нарушения трудовых прав.

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