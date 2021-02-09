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Глава профсоюза СО РАН разъяснила ситуацию с зарплатами ученых

Большинство научных сотрудников институтов Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) получают меньше 80 тыс. руб., предусмотренных указом президента Владимира Путина о повышении зарплат ученых до 200% от средней по региону. Об этом «РБК Новосибирск» рассказала председатель профсоюза СО РАН, доктор химических наук Людмила Левченко.

«Для нас такой размер зарплаты не является секретом. Около 78 тыс. руб. возможно получать с учетом грантов и хозяйственных договоров, но большинство сотрудников получает меньше», — рассказала Левченко.

Она пояснила, что зарплата научного сотрудника в основном складывается из оклада, который в свою очередь зависит от квалификации.

Для прибавки к зарплате как правило берут средства из внебюджетных источников. Если таковых нет, то сотрудникам предлагают перейти на полставки.

Средний размер зарплат ученых варьируется от 25 до 125 тыс. руб. Один сотрудник может получать несколько прибавок за счет участия в грантах.

По оценке председателя профсоюза, каждому институту СО РАН не хватает около 20 млн руб. финансирования для повышения зарплат сотрудникам. Общая сумма по всем научным учреждениям составляет от 400 до 500 млн руб.

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Накануне сотрудница Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина на заседании Совета по науке и образованию пожаловалась президенту, что размер ее зарплаты составляет 25 тыс. руб. Она также рассказала, что вместо повышения зарплаты, предусмотренного указом, научным сотрудникам предложили формально перейти на полставки. Руководство объяснило это тем, что «указ был, а бюджет увеличен не был», рассказала она.

Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову разобраться в ситуации с зарплатами ученых.

На заседании губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что средний размер заработной платы в регионе сейчас составляет 39 тыс. руб. В ответ Путин указал, что в таком случае зарплата научного сотрудника должна быть 78 тыс. руб. «Антон Германович, если Вы говорите, у Вас информация о том, что у них 200 процентов от среднего в регионах, «где деньги, Зин»?» — обратился глава государства к Силуанову.

Проверку уже начали Минобрнауки и региональная прокуратура.

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