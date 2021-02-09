Глава профсоюза СО РАН разъяснила ситуацию с зарплатами ученых

Большинство научных сотрудников институтов Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) получают меньше 80 тыс. руб., предусмотренных указом президента Владимира Путина о повышении зарплат ученых до 200% от средней по региону. Об этом «РБК Новосибирск» рассказала председатель профсоюза СО РАН, доктор химических наук Людмила Левченко.

«Для нас такой размер зарплаты не является секретом. Около 78 тыс. руб. возможно получать с учетом грантов и хозяйственных договоров, но большинство сотрудников получает меньше», — рассказала Левченко.

Она пояснила, что зарплата научного сотрудника в основном складывается из оклада, который в свою очередь зависит от квалификации.

Для прибавки к зарплате как правило берут средства из внебюджетных источников. Если таковых нет, то сотрудникам предлагают перейти на полставки.

Средний размер зарплат ученых варьируется от 25 до 125 тыс. руб. Один сотрудник может получать несколько прибавок за счет участия в грантах.