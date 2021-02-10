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Дело Навального ,  
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В ОНК сообщили о блокпосте для встречающих арестантов из Сахарово

Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

В ночь с 9 на 10 февраля у контрольно-пропускного пункта Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово сотрудники дорожно-патрульной службы ограничили подъезд к спецприемнику, откуда выходили освобожденные арестанты. В ЦВСИГ из-за нехватки мест в московских отделениях их поместили за участие в несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального. Об этом РБК сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович.

«Там есть стоянка рядом с КПП, где обычно люди ожидали освобождающихся. Сегодня ночью неожиданно машина ДПС перекрыла въезд к этой стоянке. Получается, что освободившиеся люди выходят, и никого нет, пусто — ни машин, ни людей, ничего. Непонятно куда им идти, потому что телефон разряженный. Они терялись, но потом поняли, что надо пройти 500–600 м, и там за машиной ДПС их ожидали. Но это какое-то странное решение, сегодня в 00:00 много людей освобождалось», — пояснила она.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее о блокпосте и у ЦВСИГ в Сахарово сообщила в своем Telegram-канале журналистка Елизавета Нестерова. По ее словам, сотрудники ДПС объяснили перекрытие дороги «пресечением массовых беспорядков».

Начальник ЦВСИГ Алексей Лагода в своем комментарии заявил РБК, что сложившаяся ситуация не входит в зону его ответственности. РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Как уточнила Литвинович, к утру машина ДПС уехала. Она также отметила, что ночью были задержки с выпуском людей из спецприемника. По мнению представительницы ОНК, эта проблема связана с поиском вещей арестованных.

«Когда человек выходит из камеры, он хочет забрать свои вещи. Из-за того, что все вещи свалены в одну кучу, поиск занимает очень много времени. Это не злонамеренно, а последствие бардака первых дней», — пояснила она.

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Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) Екатерина Винокурова пожаловалась на пропажу комплектов постельного белья, переданных сидящим в Сахарово. Позднее в МВД и ОНК опровергли информацию о хищении гуманитарной помощи. Как выяснилось, белье не дошло до арестованных из-за проблем с доставкой. 

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