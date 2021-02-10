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Дочь покончившей с собой журналистки Славиной решила закрыть ее издание

Стихийный мемориал в память о редакторе «Коза Пресс» Ирине Славиной в Нижнем Новгороде
Стихийный мемориал в память о редакторе «Коза Пресс» Ирине Славиной в Нижнем Новгороде (Фото: Михаил Солунин / ТАСС)

Маргарита Мурахтаева, дочь главного редактора KozaPress Ирины Славиной, покончившей с собой осенью, решила закрыть интернет-издание матери. Об этом она написала в Facebook.

«Я, как дочь Ирины Славиной, приняла решение. Решение непростое, но, полагаю, единственное правильное. Отпустить «Козу» на радугу. К своей хозяйке. К моей маме», — говорится в сообщении.

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Ирина Еникеева, которая до 1 февраля исполняла обязанности главного редактора KozaPress, пояснила РБК, что Мурахтаева решила развиваться в социальной сфере, а не в журналистике. «Коза закрыта. Домен остается в семье. Ни о какой продаже издания речи не идет. Архив материалов будет доступен для просмотра», — пояснила она.

Славина покончила с собой около здания регионального главка МВД в Нижнем Новгороде 2 октября 2020-го. Незадолго до своей смерти журналистка рассказывала, что к ней в квартиру вломились с обысками, силовики искали счета, листовки и брошюры «Открытой России».

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В СК не считают взаимосвязанными самоубийство Славиной и обыски. «Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела», — заявляли в региональном главке. Следователи трижды отказались возбуждать уголовное дело о доведении журналистки до самоубийства. Адвокат семьи Славиной Александр Караваев отмечал, что подобная позиция вызывает вопросы с точки зрения независимости следственного органа.

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Осенью 2020-го близкие Славиной обещали, что ее дело будет продолжено. Работой над проектом занималась сама Мурахтаева, исполнять обязанности главного редактора вместо Славиной стала Еникеева. Муж погибшей, штурман дальнего плавания Алексей Мурахтаев говорил, что через полгода станет официальным владельцем KozaPress, несмотря на то что сам он никак не связан с журналистикой. «KozaPress будет существовать, и ее редакционная политика не будет меняться. А как иначе жить?» — заявил он. На сайте издания он сейчас указан как исполняющий обязанности главреда.

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