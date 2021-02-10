Дочь покончившей с собой журналистки Славиной решила закрыть ее издание

Стихийный мемориал в память о редакторе «Коза Пресс» Ирине Славиной в Нижнем Новгороде (Фото: Михаил Солунин / ТАСС)

Маргарита Мурахтаева, дочь главного редактора KozaPress Ирины Славиной, покончившей с собой осенью, решила закрыть интернет-издание матери. Об этом она написала в Facebook.

«Я, как дочь Ирины Славиной, приняла решение. Решение непростое, но, полагаю, единственное правильное. Отпустить «Козу» на радугу. К своей хозяйке. К моей маме», — говорится в сообщении.

Ирина Еникеева, которая до 1 февраля исполняла обязанности главного редактора KozaPress, пояснила РБК, что Мурахтаева решила развиваться в социальной сфере, а не в журналистике. «Коза закрыта. Домен остается в семье. Ни о какой продаже издания речи не идет. Архив материалов будет доступен для просмотра», — пояснила она.

Славина покончила с собой около здания регионального главка МВД в Нижнем Новгороде 2 октября 2020-го. Незадолго до своей смерти журналистка рассказывала, что к ней в квартиру вломились с обысками, силовики искали счета, листовки и брошюры «Открытой России».