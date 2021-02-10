«Авито» решил проблему с позволявшей выводить деньги клиентов уязвимостью

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Интернет-сервис «Авито» устранил недочет в своей системе, который позволял мошенникам выдавать себя за клиентов компании и получать доступ к их аккаунтам, используя технологию подмены номера. Об этом сервис сообщил «Коммерсанту».

Теперь сервис поменял правила для своих операторов. При обращениях клиентов по телефону они будут запрашивать дополнительные данные для установления личности.

О проблеме стало известно, как пишет газета, после жалобы продавца с «Авито». Он рассказал в социальной сети Pikabu, что продал через сервис товар на 119 тыс. руб. и не смог получить эти деньги. Товар передали службе доставки Boxberry, покупатель его забрал, после чего на аккаунт продавца должна была поступить оплата. Однако аккаунт взломали, и когда пострадавший восстановил доступ, все деньги с его счета уже исчезли.