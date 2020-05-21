СК начал проверку объявления с предложением отдать ребенка на «Авито»

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Следователи в Петербурге начали проверку из-за объявления с предложением отдать несовершеннолетнего мальчика третьим лицам, размещенного в интернете мужчиной. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СК по городу.

«Выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», — говорится в сообщении.

20 мая портал 78.ru сообщил, что на Avito в разделе «Домашний питомец» появилось объявление под названием «маленький вредитель ищет новых родителей». Оно сопровождалось фотографией несовершеннолетнего мальчика. Автор заявил, что отдаст ребенка бесплатно.

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина назвала ситуацию недопустимой и ответила, что таким образом были нарушены права ребенка. «Использование изображения с рекламным текстом недопустимо ни при каких обстоятельствах», — пояснила Митянина. Она также сообщила, что направила в адрес администратора сервиса протест и обратилась в правоохранительные органы.

В пресс-службе «Авито» порталу пояснили, что объявление о передаче мальчика сняли с публикации. Там рассказали, что иногда автоматизированная система не находит признаков нарушений и публикует на сайте объявления, не пересылая их на ручную проверку сотрудникам сервиса.