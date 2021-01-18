«Авито» объяснило причину сбоя

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Сбой на сайте интернет-сервиса «Авито» произошел во время планового обновления одного из сервисов. Об этом РБК сообщил представитель компании.

«Во время планового обновления одного из сервисов «Авито» в 16:43 возникла ошибка, ставшая причиной неполадок в системе авторизации и нескольких смежных сервисах», — говорится в сообщении.

Проблему частично устранили к 18:08. Сервис продолжил работу в штатном режиме в 18:23.

Как следует из данных сервиса Downdetector, сбои на сайте начались в 16:26 и продолжились до 18:26.