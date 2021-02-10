CNN узнал о недовольстве Трампа своим адвокатом

Брюс Кастор (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп недоволен своим адвокатом Брюсом Кастором, который представлял его интересы в сенате на слушаниях по делу об импичменте, сообщает CNN со ссылкой на двух анонимных собеседников.

Источники телеканала указали, что бывший глава государства «почти кричал», когда Кастор, нанятый Трампом за неделю до слушания, пытался разобраться в сути аргументов, разработанных для защиты бывшего президента.

В своем выступлении Кастор обращался к отдельным сенаторам, отмечая их патриотизм и ум, а также назвал презентацию выступающих за импичмент Трампа «хорошо сделанной», однако это не помешало верхней палате конгресса проголосовать в первый день разбирательств за то, что процедура импичмента бывшему президенту является конституционной.

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В январе этого года, после победы на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джо Байдена, сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, где должно было пройти заседание для утверждения итогов выборов. Сторонники Трампа считали, что их оппоненты фальсифицировали выборы. Они устроили погром в здании американского парламента, вынесли оттуда часть вещей.