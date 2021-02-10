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Экономика ,  
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Прокуратура оштрафовала магазин в Салехарде за превышение цен на 286%

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Прокуратура Салехарда оштрафовала магазин «Юбилейный-Гастроном» за превышение цен на продукты на 286%, говорится на сайте ведомства.

«Установлен факт завышения практически в три раза цен на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи (286%)», — указывает прокуратура.

В отношении индивидуального предпринимателя, который владеет магазином, возбудили административное дело по статье КоАП о нарушении порядка ценообразования. Ему назначили штраф в размере 50 тыс. руб.

Директор магазина Александр Радюкин сообщил РБК, что почти на 300% выросла только стоимость соли, и это связано с ростом коммунальных и транспортных тарифов.

«Давайте посчитаем: сама соль подорожала в разы за три года. А чтобы перевезти — она же тяжелая — берем мешок. Чтобы один мешок перевезти, надо заплатить как за два мешка. Такие транспортные расходы», — пояснил Радюкин.

Он добавил, что прокуратура проверила его предприятие 29 декабря, после чего пришлось провести переоценку 27 наименований товаров.

«Дальше будем контролировать рост цен. На потребительскую корзину делать наценку согласно постановлению, а компенсировать затраты и убытки за счет других продуктов, не входящих в потребительскую корзину. Например [за счет цен] колбасы, мяса бескостного, рыбы — форели, семги», — заключил Радюкин

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В декабре прошлого года российские власти начали принимать меры по ограничению роста цен на сахар, подорожавший на 71,5%, подсолнечное масло (цены выросли на 23,8%), муку (+12,9%), макаронные изделия (+10,5%) и хлеб (+6,3%).

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства в начале декабря сказал, что профильные министерства недооценили риски роста цен. Позже президент Владимир Путин раскритиковал за это главу Минэкономразвития Максима Решетникова и потребовал принять меры по сдерживанию роста цен.

В середине декабря 2020 года Министерство сельского хозяйства, Минпромторг, а также поставщики и ретейлеры подписали соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. Для сахара максимальную цену установили на уровне 36 руб. за 1 кг, на масло — 95 руб.

В начале января Генпрокуратура заявила, что принимает меры против необоснованного роста цен с начала пандемии. В пресс-службе ведомства указали, что добиться снижения стоимости продуктов удалось в Алтайском и Забайкальском краях, Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской областях, Москве, а также ряде других регионов.

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