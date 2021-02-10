Прокуратура оштрафовала магазин в Салехарде за превышение цен на 286%

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Прокуратура Салехарда оштрафовала магазин «Юбилейный-Гастроном» за превышение цен на продукты на 286%, говорится на сайте ведомства.

«Установлен факт завышения практически в три раза цен на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи (286%)», — указывает прокуратура.

В отношении индивидуального предпринимателя, который владеет магазином, возбудили административное дело по статье КоАП о нарушении порядка ценообразования. Ему назначили штраф в размере 50 тыс. руб.

Директор магазина Александр Радюкин сообщил РБК, что почти на 300% выросла только стоимость соли, и это связано с ростом коммунальных и транспортных тарифов.

«Давайте посчитаем: сама соль подорожала в разы за три года. А чтобы перевезти — она же тяжелая — берем мешок. Чтобы один мешок перевезти, надо заплатить как за два мешка. Такие транспортные расходы», — пояснил Радюкин.