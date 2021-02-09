Минфин счел преждевременным рассмотрение вопроса минимальной цены на пиво

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Вопрос о введении минимальных цен на пиво рассматривать преждевременно, сообщили РБК в пресс-службе Минфина России.

«Целесообразность установления в России минимальных цен на отдельные виды алкогольной продукции крепостью не более 28% будет обсуждаться только после утверждения указанных изменений в договор о Евразийском экономическом союзе», — уточнили в ведомстве.

Предложение об установлении минимальных цен на пиво было отправлено в Евразийскую экономическую комиссию год назад. Вопрос пока обсуждается, решений пока нет.

Ранее «Коммерсантъ» с ссылкой на письмо комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и предпринимательству писал, что вопрос введения минимальных цен на пиво рассматривается в Минфине.