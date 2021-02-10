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Общество ,  
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В МЧС ответили на сообщение о пропаже туристов на перевале Дятлова

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

На перевале Дятлова на Северном Урале не пропадала группа туристов, все отдыхающие на этом маршруте находятся на связи со спасателями. Об этом РБК сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

«В данный момент на перевале Дятлова зарегистрированы три туристических группы. Все они находятся на связи со спасателями. Информация об исчезновении какой-либо из них не поступала», — уточняется в сообщении.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Ранее о пропаже туристов рассказал источник регионального издания E1.RU в силовом ведомстве, являющийся местным жителем. По его словам, на перевал приехали восемь туристов из Москвы в память о погибших здесь в 1959 году. «Они должны были уехать сегодня в восемь часов утра. Но до сих пор не вернулись, и связи никакой с ними нет», — заявил источник.

Позже пресс-служба регионального главка МЧС уточнила РБК, что эта группа из восьми человек не была зарегистрирована в МЧС России. Они самостоятельно вышли на связь и сообщили, что готовятся к возвращению в Москву. В ответ на вопрос, имели ли место какие-либо происшествия, связанные с группой, сотрудник пресс-службы уточнил, что «по линии МЧС таких данных не проходило».

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла более 60 лет назад, в феврале 1959 года, на Северном Урале у горы Холатчахль и безымянной высоты (905 м). Все они были лыжниками турклуба Уральского политехнического института из Свердловска (сегодня — Екатеринбург).

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По официальной советской версии, это был несчастный случай, и туристы погибли из-за непреодолимой «стихийной силы». Однако история получила широкую известность и обросла многочисленными конспирологическими версиями.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Генпрокуратура в 2019-м году возобновила расследование гибели туристов на перевале. В ведомстве проверили 75 существующих версий, сразу исключив криминальную подоплеку инцидента. Региональная прокуратура в рамках расследования даже провела эксперимент на перевале Дятлова, имитируя путь погибших.

В итоге прокуратура назвала причиной гибели туристов снежную лавину, во время которой туристы выбежали из палатки, а потом не смогли ее найти и замерзли. «Шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», — заявил бывший замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.

перевал Дятлова туристы МЧС новости
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