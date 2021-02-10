В МЧС ответили на сообщение о пропаже туристов на перевале Дятлова

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На перевале Дятлова на Северном Урале не пропадала группа туристов, все отдыхающие на этом маршруте находятся на связи со спасателями. Об этом РБК сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

«В данный момент на перевале Дятлова зарегистрированы три туристических группы. Все они находятся на связи со спасателями. Информация об исчезновении какой-либо из них не поступала», — уточняется в сообщении.

Ранее о пропаже туристов рассказал источник регионального издания E1.RU в силовом ведомстве, являющийся местным жителем. По его словам, на перевал приехали восемь туристов из Москвы в память о погибших здесь в 1959 году. «Они должны были уехать сегодня в восемь часов утра. Но до сих пор не вернулись, и связи никакой с ними нет», — заявил источник.