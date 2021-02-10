Миронов назвал способ поднять пенсии россиян до уровня европейских

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Увеличить пенсии россиян «до европейского уровня» можно с помощью корректировки бюджета, отмены налоговых льгот и установки «справедливых взносов» в Пенсионный фонд. Об этом в интервью URA.RU заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Три основных источника для увеличения пенсий: отмена ряда налоговых льгот, установление справедливых взносов в ПФР и оптимизация непрофильных расходов», — сказал Миронов.

По его словам, реализация этих мер потребует от нескольких месяцев до одного года. Миронов считает, что росту пенсий в России в настоящий момент мешает непрозрачность расходов внутри самой пенсионной системы.

Еще одним фактором, влияющим на размер пенсии в стране, Миронов назвал бедность. По его словам, из-за нее ни накопительный, ни страховой принципы пенсионной системы не могут работать как следует.