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Миронов назвал способ поднять пенсии россиян до уровня европейских

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Увеличить пенсии россиян «до европейского уровня» можно с помощью корректировки бюджета, отмены налоговых льгот и установки «справедливых взносов» в Пенсионный фонд. Об этом в интервью URA.RU заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Три основных источника для увеличения пенсий: отмена ряда налоговых льгот, установление справедливых взносов в ПФР и оптимизация непрофильных расходов», — сказал Миронов.

По его словам, реализация этих мер потребует от нескольких месяцев до одного года. Миронов считает, что росту пенсий в России в настоящий момент мешает непрозрачность расходов внутри самой пенсионной системы.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Еще одним фактором, влияющим на размер пенсии в стране, Миронов назвал бедность. По его словам, из-за нее ни накопительный, ни страховой принципы пенсионной системы не могут работать как следует.

В 2020 году средний размер пенсии составил 15–16 тыс. руб. В начале 2021 года Минтруд проиндексировал пенсии на 6,3% — выше уровня инфляции. Увеличенные пенсии получили в общей сложности 32 млн россиян. Средний размер страховой пенсии по старости вырос на 1039 руб. и в итоге составил 17 541 руб., отметил глава Минтруда Антон Котяков.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров, которая была отменена в 2015 году. Главным условием для ее возобновления он назвал бюджетную обеспеченность.

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