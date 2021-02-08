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Россияне назвали желаемый размер накоплений к пенсии

Почти четверть россиян считают, что для комфортного отдыха на пенсии им необходимы 20–50 млн руб. Условиями успешной карьеры респонденты назвали профессиональное совершенствование и возможность вырастить учеников
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Почти каждый пятый россиянин (19%) хотел бы накопить «солидное состояние» к моменту завершения карьеры. Об этом свидетельствуют результаты опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка и «Рамблера», с которыми ознакомился РБК.

Представления о том, сколько денег необходимо для успешного завершения карьеры, у респондентов отличаются. 27% опрошенных считают, что им нужно 20–50 млн руб., чтобы иметь возможность комфортно отдыхать на пенсии: путешествовать, содержать собственное жилье, получать качественное медицинское обслуживание и разнообразно питаться

По мнению 22% россиян, накопления должны составить минимум 5–10 млн руб., чтобы не экономить на основных потребностях на пенсии. 18% опрошенных заявили, что хотели бы иметь накопления в размере $10 млн (около 750 млн руб. по текущему курсу), чтобы денег хватило не только им, но и нескольким последующим поколениям. Еще 14% россиян считают, что к выходу на пенсии им понадобится минимум $1 млн на исполнение всех желаний, не реализованных за время работы.

Почти половина работников в России заявили о падении мотивации
Общество
Фото:Василий Кузьмиченок / ТАСС

23% опрошенных считают, что главное условие успешной карьеры — это достижение профессионального совершенства и возможность вырастить учеников. Также среди критериев карьерного успеха россияне назвали реализацию всех задуманных проектов и возможность устроить жизнь детей и внуков до выхода на пенсию — эти варианты выбрали по 17% респондентов.

Еще 14% опрошенных заявили, что хотели бы достичь руководящих должностей, а 7% — добиться уважения коллег.

Согласно данным исследования, достичь основных целей в карьере удалось 10% опрошенных, еще 30% россиян надеются постепенно к этому прийти. 32% респондентов заявили, что топчутся на месте без особых сдвигов, а 19% не надеются на успех.

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Опрос был проведен с 28 января по 1 февраля, в нем приняли участие 2395 человек в возрасте от 18 лет.

В конце декабря исследование сервиса «Работа.ру» показало, что начать копить деньги в этом году намерены 64% россиян. В 2020 году это удавалось только 28% опрошенных. Чаще всего россияне планируют откладывать на непредвиденные финансовые трудности, например увольнение (35%), на случай болезни (25%), на покупку квартиры (15%) и на отпуск (13%). Откладывать деньги на пенсию решили лишь 4% респондентов.

Согласно опросу компании «Сбербанк Управление активами» от мая прошлого года, россияне в среднем хотели бы иметь в качестве финансовой подушки безопасности 350 тыс. руб. Больше всего денег для этого требуется жителям Петербурга — 581,9 тыс. руб. А самая маленькая подушка безопасности у жителей Махачкалы — 240 тыс. руб.

Автор
Наталия Анисимова
опрос накопления пенсия карьера
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Общество
Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни
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