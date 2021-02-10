НАСА допустило запрос места для своего астронавта на «Союзе»

Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космических пространств (NASA) рассматривает возможность получения дополнительного места на ракете «Союз» для своих астронавта для полета на Международную космическую станцию весной этого года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

Агентство отмечает, что у организации есть возможность отправки своих астронавтов на космических кораблях Crew Dragon от Space X или на Boeing Starliner. «Дополнительное место на корабле «Союз» обеспечит возможность поддержки как минимум одного члена экипажа из США на борту Международной космической станции в случае возникновения проблем с одним из этих космических кораблей», — сообщили в NASA.

В сентябре прошлого года в «Роскосмосе» сообщили о планах рассмотреть предложения по составам экипажей на МКС, готовящихся к полетам на кораблях «Союз МС» в 2021 году. В компании уточнили, что состав экипажа будет международным, добавив, что информация об отказе американского космического агентства от места на российском корабле «Союз» для доставки астронавтов на МКС не соответствует действительности.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источники в ракетно-космической области сообщали, что NASA может сократить свои отделения в России из-за снижения сотрудничества по вопросам, связанным с Международной космической станцией. Речь шла о сотрудниках Звездного городка при Центре подготовки космонавтов. Однако в пресс-службе NASA эту информацию опровергли. Как сообщил РБК представители ведомства, NASA не намерено менять режим работы своего представительства в Москве.