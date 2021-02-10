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Байден объяснил отказ от просмотра импичмента Трампа борьбой с пандемией

Президент США Джо Байден не планирует смотреть процесс импичмента в отношении его предшественника республиканца Дональда Трампа. Об этом он заявил журналистам, передает The Washington Times.

«Я не собираюсь», — ответил Байден на соответствующий вопрос журналистов. Он объяснил это тем, что он «должен работать». «Я уже говорил, что у меня есть работа, и эта работа заключается в том, чтобы сберечь людей. Мы уже потеряли 450 тыс. человек и можем потерять больше, если не будем действовать решительно», — сказал он, имея в виду борьбу с пандемией коронавируса.

Как ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден «слишком занят», чтобы следить за импичментом своего предшественника в сенате. В этот день президент будет работать над продвижением своего пакета помощи при пандемии, а также посетит Национальный институт здравоохранения, передает слова Псаки The Washington Post.

В сенате приступили к обсуждению импичмента Трампа
Политика
Фото:Rod Lamkey / Keystone Press Agency / Global Look Press

В верхней палате конгресса США начался процесс импичмента Трампа. Он начался с дебатов по поводу того, является ли процесс против бывшего президента конституционным. Также в сенате показали видеоролики штурма здания Капитолия сторонниками Трампа 6 января.

Импичмент Трампа в середине января поддержала палата представителей. Поводом стали события на Капитолийском холме 6 января. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Резолюция об импичменте была передана сенату в конце января.

6 января конгрессмены должны были утвердить результаты ноябрьских президентских выборов, однако заседание было сорвано протестующими, несогласными с итогами выборов. В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли пять человек. Сам Трамп штурм осудил. Ранее он призывал своих сторонников к мирному протесту.

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