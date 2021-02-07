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Белый дом ответил на призыв Байдена лишить Трампа секретных сведений

Джен Псаки заявила, что этот вопрос будет решать американское разведсообщество. Ранее Байден призвал не предоставлять секретные брифинги Трампу из-за его непредсказуемости. Псаки отметила, что Байден просто выразил озабоченность
Фото: Win McNamee / Getty Images
Фото: Win McNamee / Getty Images

Вопрос о предоставлении экс-президенту США Дональду Трампу секретных данных будут решать представители разведки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает The Washington Post.

Таким образом Белый дом отреагировал на предложение главы государства Джо Байдена лишить своего предшественника доступа к данным разведки. 6 февраля президент заявил, что Трампа нельзя допускать к секретным брифингам (обычно, бывшие президенты имеют право получать эту информацию).

«Какую ценность они для него имеют? Какое влияние у него вообще есть, кроме того, что он может проговориться и что-то сказать?» — пояснил свою позицию Байден, назвав поведение Трампа непредсказуемым.

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Общество
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«Президент выражал озабоченность по поводу того, что бывший президент Трамп получит доступ к секретной разведывательной информации. Но он также глубоко доверяет своей собственной разведывательной команде, которая решит, в какой именно форме предоставлять разведывательную информацию, если бывший президент Трамп ее запросит», — заявила Псаки.

По традиции экс-президенты США получают от офицеров разведки сжатые доклады. При этом действующим главам государства предоставляют более развернутые сведения. Бывшим президентам дают более полную секретную информацию в том случае, если они представляют Вашингтон за рубежом, и это требуется для их подготовки.

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Фото:Jim Urquhart / Reuters

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Ранее на брифинге Псаки говорила, что вопрос о предоставлении Трампу секретных данных «находится на рассмотрении». Сам экс-президент в начале своего срока в 2016 году заявлял, что не слишком доверяет разведданным.

При этом представители американских спецслужб после вступления Трампа в должность признавались, что испытывали страх перед тем, как посвятить нового главу государства в наиболее охраняемые государством секреты.

Автор
Михаил Котляр
США Джо Байден Дональд Трамп секретные данные
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