Белый дом ответил на призыв Байдена лишить Трампа секретных сведений

Джен Псаки заявила, что этот вопрос будет решать американское разведсообщество. Ранее Байден призвал не предоставлять секретные брифинги Трампу из-за его непредсказуемости. Псаки отметила, что Байден просто выразил озабоченность

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Вопрос о предоставлении экс-президенту США Дональду Трампу секретных данных будут решать представители разведки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает The Washington Post.

Таким образом Белый дом отреагировал на предложение главы государства Джо Байдена лишить своего предшественника доступа к данным разведки. 6 февраля президент заявил, что Трампа нельзя допускать к секретным брифингам (обычно, бывшие президенты имеют право получать эту информацию).

«Какую ценность они для него имеют? Какое влияние у него вообще есть, кроме того, что он может проговориться и что-то сказать?» — пояснил свою позицию Байден, назвав поведение Трампа непредсказуемым.

«Президент выражал озабоченность по поводу того, что бывший президент Трамп получит доступ к секретной разведывательной информации. Но он также глубоко доверяет своей собственной разведывательной команде, которая решит, в какой именно форме предоставлять разведывательную информацию, если бывший президент Трамп ее запросит», — заявила Псаки.