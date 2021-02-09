В Монголии зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»

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Монгольский Минздрав зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций на своем сайте.

Препарат зарегистрировали по ускоренной процедуре, не проводя дополнительные клинические исследования. Вакцину одобрили при содействии монгольского партнера фонда — ведущей фармацевтической компании страны Mongol Emimpex Concern LLC.

Монголия стала 23-й страной, которая зарегистрировала «Спутник V». Ранее российский препарат одобрило Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана.

В начале февраля ведущий медицинский журнал Lancet опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний «Спутника V». Исследование провело московское отделение голландской контрактной исследовательской организации Crocus Medical. Испытания показали 91,6-процентную эффективность препарата против COVID-19.