Кремль фразой «другим больше достанется» ответил Зеленскому про вакцину

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На Украине немало людей, которые хотят сделать прививку российской вакциной «Спутник V», а позиция властей страны, отказывающихся приобрести препарат, является позицией меньшинства, считают в Кремле. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Что касается того, что [президент Украины Владимир] Зеленский не хочет закупать вакцину, — что называется, другим больше достанется», — сказал Песков. Он добавил, что спрос на «Спутник V» большой и его сложно удовлетворить.

«Наш РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций. — РБК) рассматривает заявки от всех абсолютно. И они работают со всеми. И будь какой-то интерес украинской стороны — ну конечно, будут работать и с украинской стороной», — сказал он.

8 февраля Зеленский заявил, что Украина не будет закупать российскую вакцину. По его словам, высокая эффективность «Спутника V» не доказана и подтверждения этому от ВОЗ, ведущих европейских и мировых специалистов нет.