Кремль фразой «другим больше достанется» ответил Зеленскому про вакцину

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 74,12 (-0,14) Инвестиции, 13:58
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 89,53 (+0,13) Инвестиции, 13:58
Хаматова, Смехов и Звягинцев призвали отпустить задержанных на акциях Политика, 14:31 Власти Подмосковья предупредили водителей о морозах и снегопаде Авто, 14:23 Продажи апартаментов в «Москва-Сити» упали на четверть Недвижимость, 14:19 «Откат будет быстрым и масштабным». Стоит ли сейчас покупать криптовалюту Крипто, 14:17 Власти Москвы назначили нового худрука «Гоголь-центра» Общество, 14:15 Как не выгорать на работе: 17 идей для отдыха РБК и HP, 14:08 ВОЗ исключила сценарий зарождения коронавируса в лаборатории Общество, 14:07 Россия запретила ввозить из Украины железнодорожные колеса Политика, 13:56 Акции создателя Cyberpunk 2077 упали на 6% после новостей о кибератаке Инвестиции, 13:52 В МОК осудили слова главы оргкомитета Игр в Токио в адрес женщин Спорт, 13:51 Кремль отказался «играть в кошки-мышки» со сторонниками Навального Политика, 13:41 В Кремле опровергли данные о плане соцпомощи для «купирования протестов» Политика, 13:40 Военный самолет Ан-12 получил повреждения при посадке на Курилах Общество, 13:39 Второй пилот: что может пойти не так в поездке и как этого избежать РБК и Porsche, 13:39
Пандемия коронавируса ,  
0 

Кремль фразой «другим больше достанется» ответил Зеленскому про вакцину

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На Украине немало людей, которые хотят сделать прививку российской вакциной «Спутник V», а позиция властей страны, отказывающихся приобрести препарат, является позицией меньшинства, считают в Кремле. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Что касается того, что [президент Украины Владимир] Зеленский не хочет закупать вакцину, — что называется, другим больше достанется», — сказал Песков. Он добавил, что спрос на «Спутник V» большой и его сложно удовлетворить.

«Наш РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций. — РБК) рассматривает заявки от всех абсолютно. И они работают со всеми. И будь какой-то интерес украинской стороны — ну конечно, будут работать и с украинской стороной», — сказал он.

Как производят «Спутник V» в Казахстане. Видео
Общество

8 февраля Зеленский заявил, что Украина не будет закупать российскую вакцину. По его словам, высокая эффективность «Спутника V» не доказана и подтверждения этому от ВОЗ, ведущих европейских и мировых специалистов нет.

Президент Украины добавил, что граждане страны — «это люди и, простите за такое сравнение, точно не кролики», и «экспериментировать» над ними нельзя. По словам Зеленского, украинские власти ведут переговоры о поставках препарата «только с ведущими производителями вакцин, которые утверждены миром».

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Советское очарование: почему бренды продолжают эксплуатировать ностальгию Джим Коллинз — РБК Pro: «Ненормальность — наша новая стабильность» Какие ошибки делают руководители при постановке сотрудникам целей

В начале февраля ведущий медицинский журнал Lancet опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний «Спутника V». Испытания проводило московское отделение голландской контрактной исследовательской организации Crocus Medical. Исследование показало, что эффективность препарата против коронавируса — 91,6%.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Спутник вакцина коронавирус Владимир Зеленский
Материалы по теме
В Иране началась вакцинация от COVID-19 российским препаратом «Спутник V»
Общество
РФПИ уточнил статус заявки по вакцине «Спутник V» в ЕС
Общество
Facebook решил удалять фейки об опасности вакцин от COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter