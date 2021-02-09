Путин заявил о не перешедшей «в режим торможения» судебной системе

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В России удалось избежать перехода судебной системы «в режим торможения», как было в других странах. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с судьями по итогам 2020 года и задачам на 2021 год, передает корреспондент РБК.

Он поблагодарил российских судей за то, что они «в непростых условиях пандемии реализовали оптимальный алгоритм своей деятельности».

«Мы много говорим про врачей и справедливо благодарим их за подвижнический труд. Не могу не сказать, что заслуживает уважения и судебная система нашей страны, которая в тяжелый период распространения инфекции не перешла на режим торможения», — сказал Путин.

В 2020 году, во время пандемии коронавируса, в стране было рассмотрено даже больше дел, чем годом ранее, отметил глава государства. Российский лидер связывает это в том числе с тем, что граждане и бизнес стали чаще обращаться за судебной защитой, демонстрируя свое доверие к системе.