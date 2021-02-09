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Пандемия коронавируса ,  
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Путин заявил о не перешедшей «в режим торможения» судебной системе

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В России удалось избежать перехода судебной системы «в режим торможения», как было в других странах. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с судьями по итогам 2020 года и задачам на 2021 год, передает корреспондент РБК.

Он поблагодарил российских судей за то, что они «в непростых условиях пандемии реализовали оптимальный алгоритм своей деятельности».

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

«Мы много говорим про врачей и справедливо благодарим их за  подвижнический труд. Не могу не сказать, что заслуживает уважения и судебная система нашей страны, которая в тяжелый период распространения инфекции не перешла на режим торможения», — сказал Путин.

В 2020 году, во время пандемии коронавируса, в стране было рассмотрено даже больше дел, чем годом ранее, отметил глава государства. Российский лидер связывает это в том числе с тем, что граждане и бизнес стали чаще обращаться за судебной защитой, демонстрируя свое доверие к системе.

При этом в некоторых странах, обратил внимание Путин, до половины всех дел было перенесено на более поздний срок. «Наша система, наоборот, действовала бесперебойно», — отметил он.

Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев уточнил, что всего российские суды за прошлый год рассмотрели почти на 4 млн дел больше, чем за 2019 год (38,5 млн дел против 34,6 млн).

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В середине марта 2020 года в связи с распространением коронавируса Верховный суд постановил рассматривать только дела безотлагательного характера. К ним отнесли дела об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным ,и другие. Кроме того, ВС распорядился проводить заседания с использованием систем видеоконференц-связи. На период ограничений заседания проходили без участия журналистов. С 12 мая российские суды перешли на обычный график работы.

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