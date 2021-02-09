Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 74,12 (-0,14) Инвестиции, 13:58
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 89,53 (+0,13) Инвестиции, 13:58
Трейдеры потеряли $1,5 млрд за сутки на фоне роста биткоина и Ethereum Крипто, 15:59 В Москве за избиение полицейского задержали еще одного участника акций Общество, 15:54 Оверима отстранили от боев после нокаута от Волкова Спорт, 15:52 Кремль напомнил об идее ввести уголовное наказание за призывы к санкциям Политика, 15:41 Володин предложил снизить ставку по ипотеке в регионах с низкими доходами Недвижимость, 15:41 Акции Qiwi резко подорожали на Мосбирже и NASDAQ Инвестиции, 15:38 Нападающий «Спартака» назвал стоимость минуты опоздания на тренировку Спорт, 15:37 Чубайса сняли со всех постов в РСПП Политика, 15:37 Какие мечты фантастов об «умном» доме стали реальностью РБК Стиль и LG ThinQ, 15:35 Английский для детей: три тренда в онлайн-образовании Экономика образования, 15:30  В Тыве по подозрению в подготовке убийства ребенка задержали мачеху Общество, 15:29 Волков обошел Оверима в рейтинге тяжеловесов UFC Спорт, 15:23 Губернатор пригрозил уволить поменявших совесть на «заветренную сосиску» Общество, 15:17 Азербайджан одобрил исследование «Спутник V» в комбинации с AstraZeneca Общество, 15:11
Дело Навального ,  
0 

Кремль напомнил об идее ввести уголовное наказание за призывы к санкциям

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что де-юре призывы к введению санкций против страны не являются изменой родине, сообщает корреспондент РБК.

«Де-юре — нет, де-юре это не является каким-либо противоправным поступком, но мы знаем с вами, что уже в парламенте была озвучена инициатива приравнять подобные действия к преступным деяниям», — сказал Песков, отвечая на вопрос, являются ли призывы к антироссийским санкциям изменой родине.

Кремль отказался «играть в кошки-мышки» со сторонниками Навального
Политика
Дмитрий Песков

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее сообщил о создании рабочей группы, которая должна определить степень ответственности «за действия, влекущие санкции» против России. По его словам, подобные призывы «направлены на подрыв политической стабильности и воспрепятствование экономическому развитию» страны.

Пискарев добавил, что в состав рабочей группы войдут представители всех фракций. Планируется использовать наработки думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, уточнил парламентарий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале февраля назвал призывы к санкциям против России непозволительными и не исключил введения за это уголовной ответственности. В 2018 году Госдума уже принимала в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за помощь во введении ограничений в отношении страны. Согласно ему, преступлением, в частности, будет считаться предоставление иностранцам «рекомендаций» или передача им «сведений», которые привели или «могли привести» к санкциям. За это предлагается наказывать штрафом до 500 тыс. руб., арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

В конце января газета USA Today со ссылкой на исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией (Минюст в октябре 2019 года признал ФБК иностранным агентом) Владимира Ашуркова сообщила, что фонд направил президенту США Джо Байдену письмо с просьбой ввести санкции против 35 россиян.

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Советское очарование: почему бренды продолжают эксплуатировать ностальгию Джим Коллинз — РБК Pro: «Ненормальность — наша новая стабильность» Какие ошибки делают руководители при постановке сотрудникам целей

В Кремле, комментируя действия ФБК, заявили, что «фонд, скажем так, де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что позиция Кремля по санкционной риторике Запада хорошо известна — Москва считает ее «абсолютно неприемлемой», а такие отношения между странами — неправильные.

Дмитрий Песков ФБК санкции против России
Материалы по теме
Лавров заявил о согласовании ФРГ допуска Навального к данным о Путине
Политика
Суд заочно арестовал «спонсора ФБК»
Политика
Верховный суд одобрил взыскание ₽88 млн с ФБК и Навального с Соболь
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter