Кремль напомнил об идее ввести уголовное наказание за призывы к санкциям

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что де-юре призывы к введению санкций против страны не являются изменой родине, сообщает корреспондент РБК.

«Де-юре — нет, де-юре это не является каким-либо противоправным поступком, но мы знаем с вами, что уже в парламенте была озвучена инициатива приравнять подобные действия к преступным деяниям», — сказал Песков, отвечая на вопрос, являются ли призывы к антироссийским санкциям изменой родине.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее сообщил о создании рабочей группы, которая должна определить степень ответственности «за действия, влекущие санкции» против России. По его словам, подобные призывы «направлены на подрыв политической стабильности и воспрепятствование экономическому развитию» страны.

Пискарев добавил, что в состав рабочей группы войдут представители всех фракций. Планируется использовать наработки думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, уточнил парламентарий.