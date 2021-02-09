В Кремле назвали агрессивными слова Зюганова о задержании коммуниста
В Кремле негативно относятся к «агрессивной риторике» лидера КПРФ Геннадия Зюганова, заявившего об «ошалевшей под напором навальнятины» власти после задержания саратовского депутата-коммуниста Николая Бондаренко за участие в несогласованной акции 31 января. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Негативно. Риторика достаточно агрессивная, которую нельзя приветствовать», — сказал Песков.
Лидер КПРФ, выступая перед журналистами в Госдуме, заявил, что призывает власть «дать отбой» в деле Бондаренко, пригрозив в противном случае «поднять всю страну».
«Власть ошалела до такой степени под напором грязной навальнятины, что решила задержать депутата Николая Бондаренко, — заявил Зюганов. — Мы не дадим устроить расправу над нашим талантливым депутатом».
Суд оштрафовал депутата за то, «что он стоял не там и не тех снимал», отметил лидер коммунистов.