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В Кремле назвали агрессивными слова Зюганова о задержании коммуниста

Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

В Кремле негативно относятся к «агрессивной риторике» лидера КПРФ Геннадия Зюганова, заявившего об «ошалевшей под напором навальнятины» власти после задержания саратовского депутата-коммуниста Николая Бондаренко за участие в несогласованной акции 31 января. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Негативно. Риторика достаточно агрессивная, которую нельзя приветствовать», — сказал Песков.

Лидер КПРФ, выступая перед журналистами в Госдуме, заявил, что призывает власть «дать отбой» в деле Бондаренко, пригрозив в противном случае «поднять всю страну».

«Власть ошалела до такой степени под напором грязной навальнятины, что решила задержать депутата Николая Бондаренко, — заявил Зюганов. — Мы не дадим устроить расправу над нашим талантливым депутатом».

Суд оштрафовал депутата за то, «что он стоял не там и не тех снимал», отметил лидер коммунистов.

Саратовский депутат Бондаренко объяснил свое задержание
Политика
Николай Бондаренко&nbsp;во Фрунзенском районном суде города Саратова

Накануне Фрунзенский районный суд Саратова оштрафовал депутата областной думы Бондаренко на 20 тыс. руб. за участие в акции в поддержку Навального. Он был задержан утром того же дня. Депутат связал свое задержание с тем, что собирается баллотироваться на парламентских выборах в том же регионе, где будет выдвигаться спикер Госдумы, единоросс Вячеслав Володин.

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Не согласованные с властями акции в поддержку арестованного после возвращения из Германии Навального проходили в разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля. В тот день суд заменил оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. По данным «ОВД-Инфо», всего по стране в ходе акций были задержаны около 12 тыс. человек (МВД число не раскрывало). Следственный комитет возбудил 20 уголовных дел, в том числе по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

Дмитрий Песков Геннадий Зюганов Саратов КПРФ
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