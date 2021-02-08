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Политика ,  
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Саратовский депутат Бондаренко объяснил свое задержание

Николай Бондаренко во Фрунзенском районном суде города Саратова
Николай Бондаренко во Фрунзенском районном суде города Саратова (Фото: kommunistru / Telegram)

Депутат Саратовской областной думы от партии КПРФ Николай Бондаренко связывает свое задержание с намерением баллотироваться в Госдуму в том же регионе, где и будет выдвигаться спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Об этом он рассказал РБК.

«Очевидно, это связано с приближающимися выборами в Государственную думу, моими заявлениями о том, что я хочу баллотироваться против спикера Госдумы Вячеслава Володина», — сказал Бондаренко.

Сейчас депутат находится во Фрунзенском районном суде. По его словам, утром к нему пришли сотрудники полиции, задержали и привезли в отдел. Депутату сообщили, что подозревают его в активном участии в митинге 31 января.

«Я ответил, что присутствовал на данном мероприятии как депутат Саратовской областной думы по многочисленным обращениям граждан. Они переживали за свои права и свободы. В контексте того, что у нас граждан бьют шокерами, пытают в отделах полиции, меня попросили, чтобы я поприсутствовал и выполнил свои прямые обязанности как депутат», — пояснил Бондаренко.

В Саратове задержали депутата областной думы от КПРФ Бондаренко
Общество
Николай Бондаренко

После этого полицейские составили на него протокол. По словам депутата, его представители подавали ходатайство об участии в деле в качестве защитников. «Но этих процессуальных прав я был лишен», — заключил Бондаренко.

О задержании Бондаренко РБК утром 8 февраля сообщила первый секретарь Саратовского обкома партии Ольга Алимова. Она пояснила, что депутата будут судить в этот же день.

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Видео своего задержания депутат выложил на YouTube-канале. По словам депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, у Бондаренко отняли мобильный телефон. До этого он успел позвонить и сообщить о своем задержании.

В разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В первый день протестов, по данным «ОВД-инфо», в Саратове задержали семь человек. 31 января — 15 человек.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение. Сразу после прилета его задержали, а на следующий день суд арестовал политика на 30 суток. 2 февраля ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом отбытого в 2014 году домашнего ареста в колонии Навальный пробудет два года и восемь месяцев.

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