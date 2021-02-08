Саратовский депутат Бондаренко объяснил свое задержание

Николай Бондаренко во Фрунзенском районном суде города Саратова (Фото: kommunistru / Telegram)

Депутат Саратовской областной думы от партии КПРФ Николай Бондаренко связывает свое задержание с намерением баллотироваться в Госдуму в том же регионе, где и будет выдвигаться спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Об этом он рассказал РБК.

«Очевидно, это связано с приближающимися выборами в Государственную думу, моими заявлениями о том, что я хочу баллотироваться против спикера Госдумы Вячеслава Володина», — сказал Бондаренко.

Сейчас депутат находится во Фрунзенском районном суде. По его словам, утром к нему пришли сотрудники полиции, задержали и привезли в отдел. Депутату сообщили, что подозревают его в активном участии в митинге 31 января.

«Я ответил, что присутствовал на данном мероприятии как депутат Саратовской областной думы по многочисленным обращениям граждан. Они переживали за свои права и свободы. В контексте того, что у нас граждан бьют шокерами, пытают в отделах полиции, меня попросили, чтобы я поприсутствовал и выполнил свои прямые обязанности как депутат», — пояснил Бондаренко.