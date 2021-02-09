Роспотребнадзор выявил повышенный порог заболеваемости ОРВИ в 13 регионах

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышен в 13 регионах России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«На пятой неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению были превышены в 13 субъектах Российской Федерации и семи центральных городах субъектов Российской Федерации (без превышения эпидемического порога по субъекту)», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что в двух регионах зафиксировано превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей до двух лет, в семи субъектах — среди детей от трех до шести лет. Среди детей в возрасте от семи до 14 лет также обнаружено превышение порогов в семи регионах страны. При этом в возрастной группе старше 15 лет недельные пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 30 субъектах.

В связи с подготовкой к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ прививки сделали 85,9 млн человек, что составляет 59% от численности населения России, добавили в Роспотребнадзоре.