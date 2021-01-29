Инфекционист назвал общие симптомы ОРВИ и коронавируса

При заболевании ОРВИ проявляется несколько симптомов схожих с COVID-19. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, для всех острых респираторных вирусных инфекций характерно поражение какого-то одного отдела дыхательной системы. Так, при коронавирусе чаще всего поражаются носовая полость и легкие. «Но, тем не менее, и боль в горле, и першение, и кашель при поражении гортани, трахеи тоже могут встречаться», — пояснил Вознесенкий.

Второй синдромом — интоксикационный. Он включает головную боль, ломоту в теле, повышение температуры, такие симптомы, по словам специалиста, характерны для любой инфекции. «Можно болеть, к примеру, парагриппом, аденовирусной инфекцией, риновирусной инфекцией, и эти проявления интоксикационного синдрома будут почти такими же, как при коронавирусной инфекции», — сказал врач.

Также Вознесенкий добавил, что симптомы коронаввируса иногда могут ощущать люди с повышенной тревожностью, которые склонны к депрессивным проявлениям.