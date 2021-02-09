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Первые 100 дней Байдена ,  
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В Белом доме объяснили необходимость разговора Байдена с Путиным

Президент США Джо Байден позвонил президенту России Владимиру Путину раньше, чем некоторым другим мировым лидерам, чтобы обсудить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки говорила о том, что Байден, вступивший в должность чуть более двух недель назад, еще не успел позвонить каждому мировому лидеру, но уже переговорил с некоторыми союзниками и партнерами.

В ответ журналисты указали, что Байден тем не менее уже провел телефонный разговор с Путиным, «который не является союзником» США.

«Эта беседа отчасти имела место, потому что <…> приближалось истечение срока действия ДСНВ, и в ходе этого разговора он (Байден — РБК.) ясно высказался об имеющихся у него и администрации существенных озабоченностях относительно сообщений о действиях правительства России», — сказала Псаки.

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Разговор Путина и Байдена состоялся 26 января. В Кремле сообщили, что президенты обсудили СНВ-3, выход США из Договора по открытому небу, проблематику иранской ядерной сделки, положение на Украине, а также российскую инициативу в проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. В свою очередь Белый дом передавал, что Байден в разговоре выразил озабоченность по ряду тем, включая ситуацию с Навальным.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений Россия и США продлили 3 февраля. СНВ-3 был заключен в 2010 году, а в 2011 году он вступил в силу. Соглашение предусматривало, что Россия и США должны сократить количество ядерных боезарядов на развернутых средствах доставки до 1 550 штук, число развернутых межконтинентальных баллистических ракет, а также баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков — до 700.

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