В Белом доме объяснили необходимость разговора Байдена с Путиным

Президент США Джо Байден позвонил президенту России Владимиру Путину раньше, чем некоторым другим мировым лидерам, чтобы обсудить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки говорила о том, что Байден, вступивший в должность чуть более двух недель назад, еще не успел позвонить каждому мировому лидеру, но уже переговорил с некоторыми союзниками и партнерами.

В ответ журналисты указали, что Байден тем не менее уже провел телефонный разговор с Путиным, «который не является союзником» США.

«Эта беседа отчасти имела место, потому что <…> приближалось истечение срока действия ДСНВ, и в ходе этого разговора он (Байден — РБК.) ясно высказался об имеющихся у него и администрации существенных озабоченностях относительно сообщений о действиях правительства России», — сказала Псаки.