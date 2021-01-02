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Иран заподозрил Израиль в подготовке провокаций

Мохаммад Джавад Зариф
Мохаммад Джавад Зариф (Фото: Mary Altaffer / AP)

Израиль планирует устроить провокации, совершив нападения на американские войска в Ираке, написал в своем микроблоге в Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Новые разведданные из Ирака указывают на то, что израильские агенты-провокаторы замышляют нападения на американцев, ставя уходящего Трампа в тупик фальшивым casus belli [формальный повод для объявления войны]», — утверждает он.

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2 января CNN передал со ссылкой на источник, знакомый с данными американской разведки, что Иран за последние 48 часов повысил уровень боеготовности части военно-морских сил в Персидском заливе.

Телеканал предположил, что военная активность Тегерана усиливается накануне годовщины гибели командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-майора Касема Сулеймани. Он был убит в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде в ночь на 3 января 2020 года.

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