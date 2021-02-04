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СМИ сообщили об обстреле сирийской территории со стороны Израиля

Сирийская система ПВО отражает удары израильской армии, направленные на юг страны. Об этом сообщает агентство Sana.

«Наши средства ПВО противостоят израильской агрессии, направленной на южный регион», — говорится в сообщении сирийского агентства.

В Сирии при нападении террористов погибли двое военных
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Фото:Anas Alkharboutli / Global Look Press

Организация сирийского радио и телевидения передает, что средства ПВО Сирии отбили ракетную атаку Израиля в провинции Эль-Кунейтра.

В начале января Sana также сообщало, что сирийская система ПВО отразила ракетный удар израильской армии. По данным источника агентства, удар был нанесен со стороны Голанских высот, которые Сирия считает своей оккупированной территорией.

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