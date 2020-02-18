Главу Мюнхенской конференции внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Главу Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера внесли в «черный список» украинского сайта «Миротворец».

В сообщении организации указывается, что Ишингер совершил «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также выступил соавтором плана «12 шагов к усилению безопасности на Украине и в Евроатлантическом регионе».

Речь идет о подготовленном неправительственными экспертами документе, который после публикации удалили с сайта конференции. В докладе, в частности, предлагалось создать «дорожную карту» по изменениям» в введенных против России санкциях и возобновить сотрудничество ЕС с Россией в ряде областей, а также вывести переговоры о прекращении огня в Донбассе на уровень «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия) и увеличить количество пропускных пунктов в регионе. Украина в свою очередь отвергла идею «12 шагов», заявив, что доклад не представляет официальную позицию Киева.

Портал «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем размещается информация о людях, которые, по данным его авторов, имеют отношение к конфликту в Донбассе и «агрессии» против Украины.