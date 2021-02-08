Власти Тюмени опровергли продажу мест в очереди на вакцинацию от COVID

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Информация о том, что департамент здравоохранения Тюменской области продает места в очереди на вакцинацию от COVID-19, не соответствует действительности. Об этом сообщает оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

«Департамент здравоохранения и медучреждения региона не проводят платную запись на вакцинацию от COVID-19», — заверили в оперативном штабе, назвав информацию о платной очереди фейком.

В сообщении напомнили, что вакцинация россиян от коронавируса является бесплатной и проводится по записи медработниками.