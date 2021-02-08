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Власти Тюмени опровергли продажу мест в очереди на вакцинацию от COVID

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Информация о том, что департамент здравоохранения Тюменской области продает места в очереди на вакцинацию от COVID-19, не соответствует действительности. Об этом сообщает оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

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«Департамент здравоохранения и медучреждения региона не проводят платную запись на вакцинацию от COVID-19», — заверили в оперативном штабе, назвав информацию о платной очереди фейком.

В сообщении напомнили, что вакцинация россиян от коронавируса является бесплатной и проводится по записи медработниками.

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Ранее местное издание «Наш город» сообщило, что в Тюмени появились объявления о продаже мест в очереди на прививку «Спутник V». В листовках, расклеенных по городу, был указан телефонный номер регионального депздрава.

В России с 18 января стартовала массовая вакцинация всех россиян от коронавируса. Сейчас в стране зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — векторный препарат «Спутник V» от Центра им. Гамалеи и пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» от «Вектора». Также ожидается, что вскоре в программу вакцинации населения будет включен препарат Центра Чумакова.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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