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Адвокат сообщила о заболевании Захарченко с похожими на COVID симптомами

Дмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

У бывшего полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко было заболевание, по симптомам похожее на коронавирус, однако в СИЗО у него не брали анализы на наличие инфекции. Об этом РБК сообщила адвокат Валерия Туникова.

О том, что Захарченко, предположительно, переболел COVID-19 в следственном изоляторе, писал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

«У него было заболевание с такими симптомами, но тест на коронавирус в изоляторе не делали», — сказала она. Адвокат отметила, что он, предположительно, выздоровел неделю назад.

Экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение во взяточничестве
Общество
<p>Дмитрий Захарченко&nbsp;</p>

Адвокат Александр Горбатенко отметил, что у него нет сведений о том, что Захарченко переболел коронавирусом.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН России.

В июне 2019 года Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу в размере 117 млн руб. по делу о получении взяток и воспрепятствованию расследованию. Его оправдали по эпизоду о получении взятки в размере $800 тыс. Однако Захарченко лишили наград и звания полковника, а также запретили занимать руководящие должности в государственных органах в течение двух лет. В октябре прошлого года Мосгорсуд смягчил приговор до 12 с половиной лет колонии.

В конце февраля текущего года Следственный комитет предъявил экс-полковнику новое обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. В связи с новым обвинением он был этапирован в Москву.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Дмитрий Захарченко, коронавирус, новости РБК
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