Адвокат сообщила о заболевании Захарченко с похожими на COVID симптомами

Дмитрий Захарченко (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

У бывшего полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко было заболевание, по симптомам похожее на коронавирус, однако в СИЗО у него не брали анализы на наличие инфекции. Об этом РБК сообщила адвокат Валерия Туникова.

О том, что Захарченко, предположительно, переболел COVID-19 в следственном изоляторе, писал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

«У него было заболевание с такими симптомами, но тест на коронавирус в изоляторе не делали», — сказала она. Адвокат отметила, что он, предположительно, выздоровел неделю назад.

Адвокат Александр Горбатенко отметил, что у него нет сведений о том, что Захарченко переболел коронавирусом.