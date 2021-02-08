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Крушение малайзийского Boеing: итоги расследования ,  
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Суд решил приобщить к делу о крушении MH17 отчеты «Алмаз-Антея»

Фрагмент корпуса самолёта, обстрелянного ракетой зенитного комплекса «Бук-М1», на пресс-конференции представителей концерна «Алмаз-Антей», посвящённой результатам эксперимента по моделированию катастрофы малайзийского Boeing 777, сбитого 17 июля 2014 года над Украиной
Фрагмент корпуса самолёта, обстрелянного ракетой зенитного комплекса «Бук-М1», на пресс-конференции представителей концерна «Алмаз-Антей», посвящённой результатам эксперимента по моделированию катастрофы малайзийского Boeing 777, сбитого 17 июля 2014 года над Украиной (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Окружной суд Гааги постановил приобщить к делу о крушении на Украине Boeing, следовавшего рейсом MH17, доклады российского оборонного концерна «Алмаз-Антей». Соответствующее решение огласил в понедельник председательствующий судья Хендрик Стейнхейс, трансляция заседания велась на сайте окружного суда Гааги.

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Приобщить к делу материалы «Алмаз-Антея» потребовали адвокаты Олега Пулатова, одного из четверых обвиняемых по делу. Стейнхейс постановил, что суд «не возражает против приобщения к делу докладов» концерна «Алмаз-Антей», опубликованных в 2015–2016 годах (цитата по ТАСС).

Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур самолет Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту были 298 человек, все погибли.

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Фото:Peter Dejong / AP

Для расследования крушения была создана Международная следственная группа (JIT). Согласно результатам расследования, причиной катастрофы стало попадание ракеты «земля — воздух», запущенной из установки «Бук». По данным JIT, «Бук», из которого был сбит пассажирский самолет, принадлежал российской армии, а именно 53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся в Курской области.

Производителем комплексов ПВО «Бук» выступает концерн «Алмаз-Антей». Он провел собственное расследование, по итогам которого решил, что малайзийский самолет был сбит одной из старых модификаций ракет для «Буков», не стоящих на вооружении российской армии, но используемых на Украине.

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В 2019 году JIT назвала четверых подозреваемых по делу — трех россиян и украинца: ими стали бывший заместитель командира военной разведки ДНР Олег Пулатов, глава разведки ДНР Сергей Дубинский, бывший сотрудник ФСБ и экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин и ополченец Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки «Бук» на Украину с территории России.

Российские власти неоднократно называли безосновательными аргументы обвинения и говорили о нежелании Запада исследовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.

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