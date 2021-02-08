Суд решил приобщить к делу о крушении MH17 отчеты «Алмаз-Антея»
Окружной суд Гааги постановил приобщить к делу о крушении на Украине Boeing, следовавшего рейсом MH17, доклады российского оборонного концерна «Алмаз-Антей». Соответствующее решение огласил в понедельник председательствующий судья Хендрик Стейнхейс, трансляция заседания велась на сайте окружного суда Гааги.
Приобщить к делу материалы «Алмаз-Антея» потребовали адвокаты Олега Пулатова, одного из четверых обвиняемых по делу. Стейнхейс постановил, что суд «не возражает против приобщения к делу докладов» концерна «Алмаз-Антей», опубликованных в 2015–2016 годах (цитата по ТАСС).
Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур самолет Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту были 298 человек, все погибли.