Суд решил приобщить к делу о крушении MH17 отчеты «Алмаз-Антея»

Фрагмент корпуса самолёта, обстрелянного ракетой зенитного комплекса «Бук-М1», на пресс-конференции представителей концерна «Алмаз-Антей», посвящённой результатам эксперимента по моделированию катастрофы малайзийского Boeing 777, сбитого 17 июля 2014 года над Украиной (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Окружной суд Гааги постановил приобщить к делу о крушении на Украине Boeing, следовавшего рейсом MH17, доклады российского оборонного концерна «Алмаз-Антей». Соответствующее решение огласил в понедельник председательствующий судья Хендрик Стейнхейс, трансляция заседания велась на сайте окружного суда Гааги.

Приобщить к делу материалы «Алмаз-Антея» потребовали адвокаты Олега Пулатова, одного из четверых обвиняемых по делу. Стейнхейс постановил, что суд «не возражает против приобщения к делу докладов» концерна «Алмаз-Антей», опубликованных в 2015–2016 годах (цитата по ТАСС).

Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур самолет Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту были 298 человек, все погибли.