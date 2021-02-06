Нидерланды отказались от расследования по незакрытому небу в деле MH17

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Нидерланды не нашли достаточных оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушное пространство в день крушения рейса MH17 в 2014 году в Донбассе. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства (.pdf)

Документ ссылается на 176-страничный отчет, подготовленный Фондом безопасности полетов (.pdf). В нем проанализированы 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов за 1985-2020 годы.

«На основании имеющейся информации, в том числе информации, предоставленной украинскими властями, установлено недостаточно фактов, указывающих на то, что украинским властям, ответственным за безопасность гражданской авиации на востоке Украины, было известно или они могли знать о угрозе для гражданской авиации над той частью воздушного пространства, которое уже было закрыто», — говорится в документе. В связи с этим Нидерланды не видят «убедительных юридических оснований» для того, чтобы Киев нес ответственность.

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