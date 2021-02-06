Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 75,11 (-0,62) Инвестиции, 05 фев, 13:11
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 89,89 (-1,04) Инвестиции, 05 фев, 13:11
Саакашвили предупредил Киев о потере Мариуполя и Херсона в будущем Общество, 19:03 Рэпера Гнойного задержали за участие в акции в Петербурге Общество, 18:53 Фигуристы Степанова и Букин получили оценку выше мирового рекорда Спорт, 18:45 В Петербурге прошли обыски из-за перекрытия дорог на акции 23 января Общество, 18:27 СК возбудил дело после пожара с тремя погибшими в Новой Москве Общество, 18:21 Капитан «Реала» Рамос перенес операцию на колене Спорт, 18:21 Нидерланды отказались от расследования по незакрытому небу в деле MH17 Политика, 17:59 Летевший в Амстердам самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево Общество, 17:42 Эксперты назвали популярные у мошенников способы узнать баланс карты Общество, 17:38 «Спартак» выиграл второй матч подряд на зимнем сборе Спорт, 17:21 Российский лыжник выиграл серебряную медаль на этапе Кубка мира Спорт, 17:02 Мьянма зарегистрировала российскую вакцину против COVID-19 Общество, 16:51 «Очень слабая челюсть». Сможет ли Волков победить легенду UFC Спорт, 16:13 Вылетевший в Амстердам рейс «Аэрофлота» принял решение вернуться в Москву Общество, 16:06
Политика ,  
0 

Нидерланды отказались от расследования по незакрытому небу в деле MH17

Фото: Peter Dejong / AP
Фото: Peter Dejong / AP

Нидерланды не нашли достаточных оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушное пространство в день крушения рейса MH17 в 2014 году в Донбассе. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства (.pdf)

Документ ссылается на 176-страничный отчет, подготовленный Фондом безопасности полетов (.pdf). В нем проанализированы 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов за 1985-2020 годы.

«На основании имеющейся информации, в том числе информации, предоставленной украинскими властями, установлено недостаточно фактов, указывающих на то, что украинским властям, ответственным за безопасность гражданской авиации на востоке Украины, было известно или они могли знать о угрозе для гражданской авиации над той частью воздушного пространства, которое уже было закрыто», — говорится в документе. В связи с этим Нидерланды не видят «убедительных юридических оснований» для того, чтобы Киев нес ответственность.

Материал дополняется. 
 

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter