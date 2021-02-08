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Путин призвал прекратить «межведомственные дрязги» в науке

Виктор Садовничий и Владимир Путин
Виктор Садовничий и Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию призвал оставить межведомственные дрязги в этой области в прошлом и действовать единым фронтом.

«Чтобы двигаться в будущее, нам, безусловно, нужно оставить эти межведомственные дрязги в прошлом. Действовать нужно, что называется, единым фронтом, консолидировать усилия, только так мы сможем осуществить крупные инновационные проекты», — заявил он.

По его словам, к таким проектам относятся внедрение отечественных технологий климатического мониторинга, разработка и массовый выпуск передового отечественного оборудования, включая медицинское, а также материалов для новых лекарств.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

В ходе мероприятия Путин после выступления ректора МГУ Виктора Садовничего попросил «не наезжать на поэтов». Ректор в ходе встречи озвучил несколько предложений по поддержке и развитию математических наук в России, а в конце выступления процитировал математика Давида Гильберта, сказав: «Он стал поэтом — для математика у него не хватало фантазии». «Я уверен, что у наших математиков хватит научной фантазии, чтобы справиться с задачами, которые вы поставили», — сказал Садовничий.

В ответ на это Путин пошутил и попросил «не наезжать на поэтов». «У них достаточно фантазии», — заметил президент.

Глава государства также поинтересовался: «У нас математики побеждают на конкурсе «Учитель года» не потому, что конкурсную комиссию математик возглавляет, нет?» На это ректор ответил отрицательно, после чего Путин, смеясь, добавил: «Слава богу, хорошо».

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На прошлой неделе в России объявили победителя в номинации «Учитель года». Им стал преподаватель математики Михаил Гуров из частного Лицея классического элитарного образования в Ростове-на-Дону. В честь победы в конкурсе Гурову вручили памятный знак — хрустального пеликана, а министр просвещения Сергей Кравцов, который присутствовал на церемонии награждения, объявил, что по традиции назначит победителя своим советником.

Материал дополняется.

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